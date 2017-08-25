Интерпол задержал бывшего топ-менеджера банка "Финансы и кредит" в России

Интерпол задержал в центре Петербурга бывшего топ-менеджера украинского банка "Финансы и кредит" Олега Шапкина. Сотрудники отдела НЦБ Интерпола регионального управления МВД задержали предпринимателя 24 августа на набережной реки Мойки, сообщает Фонтанка.

Шапкин был объявлен Украиной в международный розыск по делу о присвоении и растрате. Инициаторы розыска о поимке бывшего топ-менеджера уже проинформированы. В банке Шапкин занимал должность зампредседателя правления.

Как сообщал MIGnews.com.ua, банк "Финансы и кредит" бизнесмена Константина Жеваго входил в топ-10 Украины, однако два года назад попал в категорию неплатежеспособных и его лишили лицензии.

Глава НБУ Валерия Гонтарева объяснила решение закрыть его тем, что банк был неплатежеспособным уже в 2009 году. Но тогда ему выдали рефинансирование на 6,4 млрд гривен, "продлив агонию на следующие семь лет".