Инвестиционный климат в Украине вернулся к показателям 2016 года, - ЕБА

Инвесторам традиционно не нравится высокий уровень коррупции, судебная система, а также отсутствие земельной реформы вместе с теневой экономикой

Показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины снизился до уровня 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.

Так, в первой половине 2019 года индекс составил 2,85 баллов из 5-ти возможных. Для сравнения, показатель на время проведения прошлого опроса составил 3,07 и демонстрировал нейтральное отношение инвесторов к бизнес- климату страны.

Во время прошлого опроса количество недовольных инвестклиматом в Украине составило 40%, сейчас же их количество выросло до 57%.

Среди топ-проблем инвесторы традиционно отметили высокий уровень коррупции, недоверие судебной системе, а также отсутствие земельной реформы вместе с теневой экономикой.

В то же время, по мнению бизнеса, за последние полгода произошли и положительные изменения, как, например, либерализация валютного законодательства, стабильность гривны, демократические президентские выборы, снижение уровня инфляции и продолжение диалога с МВФ.