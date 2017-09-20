Инвесторы из США и Великобритании купили 82% еврооблигаций Украины

Основными покупателями новых 15-летних еврооблигаций Украины на 3 млрд долларов были инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%). Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.

"Финальная аллокация состоялась среди около 300 инвесторов, из которых 78% - asset managers, 15% - хедж фонды. 46% аллокации - инвесторы из США, 36% - Великобритания, 16% - континентальная Европа", - написал он в фейсбуке.

Замминистра добавил, что был поражен интересом к Украине. "Пиковая сумма заявок в книге составила $9,5 млрд от около 350 инвесторов", - заявил он.

Напомним, что 18 сентября Украина впервые за четыре года разместила евробонды без помощи США или России. Объем размещения 15-летних еврооблигаций составит $3 млрд, доходность - 7,375%. Из этой суммы больше половины будет направлено на выкуп еврооблигаций с погашением в 2019-2020 года общим номиналом $1,576 млрд. Новые евробонды имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031- 2032 годах.

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