Иран и Россия могут начать сотрудничать по схеме «нефть в обмен на товары» в 2017 году

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Иран и Россия уже в 2017 году могут начать сотрудничество по контракту «нефть в обмен на товары». Об этом сообщает ТАСС.

«Да, сейчас внесены изменения в контакт, которые уточнили отдельные моменты. Сейчас проходят процедуры внутригосударственного согласования. Я считаю, в этом году у нас есть все возможности, чтобы начать сотрудничество», — сказал Новак.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран намерены продолжить сотрудничество в сфере ограничения экспорта нефти.