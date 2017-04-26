Ирландская авиакомпания Ryanair будет летать из Борисполя и из Львова.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair будет летать из Украины из Киева и Львова, как и анонсировалось ранее.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире UMN.

"Ryanair будет в Украине. Ryanair будет летать из Борисполя и из Львова. Они провели долгие переговоры с "Жулянами", однако в последний момент "Жуляны", по словам Ryanair, приняли решение поднять цены и Ryanair отказался", - пояснил министр.

В то же время он прокомментировал слухи о том, что якобы идут переговоры о полетах лоукостера из Гостомеля, который находится в 50 км от столицы.

"Я буду очень счастлив, если в Киеве будет три аэропорта: Жуляны, Борисполь и Гостомель. Сейчас о Гостомеле и Ryanair не идет. Но потенциально это интересно, потому что в Гостомеле - взлетная полоса в очень хорошем состоянии, она рассчитана на супертяжелые самолеты класса "Мрия". И требует значительного улучшения инфраструктура проезда, терминалов и услуг. Потенциально интересный аэропорт. Он от Киева на том же расстоянии, что и Борисполь - от центра 50 км, поэтому почему бы нет, но это точно не Ryanair и это точно не в этом году", - сказал Омелян.

Напомним, в марте один из крупнейших европейских лоукостов - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок уже в 2017 году. Разговоры о начале полетов Ryanair велись уже много лет, но крупнейший лоукост Европы до сих пор не открыл ни одного рейса в Украину.