ИСД оценила потери от блокады Донбасса в $41 млн в неделю

ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ПАО "Алчевский коксохимический завод" и ПАО "Экоэнергия", которые входят в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), после прекращения работы с 13 февраля вследствие блокады на Донбассе, недополучили $21 млн валютной выручки.

Об этом говорится в официальном заявлении корпорации ИСД, передает "БизнесЦензор".

Согласно приведенным в заявлении данным, за период 13-20 февраля из-за блокады, Алчевский меткомбинат недопроизвел 48,8 тыс. тонн чугуна, 53 тыс. тонн стали, 34 тыс. тонн товарного сляба, 15 тыс. тонн металлопроката, входящий в него "Алчевсккокс" - 44 тыс. тонн металлургического кокса, ПАО "Экоэнергия" - 9,5 мВт электроэнергии из вторичных металлургических газов.

При этом Алчевский комбинат не смог выполнить поставки потребителям на общую сумму $21,2 млн валютной выручки. Кроме того, не осуществлены поставки 25 тыс. тонн кокса в адрес ПАО "Днепровский меткомбинат" (ДМК), что уже привело к падению объемов производства ДМК вплоть до возможности полной остановки производства.

Также из-за блокады Алчевский комбинат не смог закупить сырье и услуги на 648,4 млн грн, включая 108,1 грн НДС, а Днепровский - на 549,7 млн грн, включая 91,6 млн грн НДС.

ДМК также не произведено 52 тыс. тонн чугуна, 54,7 тыс. тонн квадратной стальной заготовки, не осуществлены поставки 54,7 тыс. тонн квадратной стальной заготовки на внешние рынки на общую сумму около $20 млн.

"Отдельно еще раз обращаем внимание, что ПАО "ДМК", который находится в Каменском Днепропетровской области, находится фактически на грани остановки производства, поскольку он непосредственно зависит от поставок металлургического кокса из Алчевска", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что отсутствие незамедлительного прогресса в процессе возмещения НДС, по мнению ИСД, приведет к полной остановке производства ДМК в ближайшем будущем.