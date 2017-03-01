Иски Украины против РФ пополнят факты "национализации" в ОРДЛО

Факты национализации украинских предприятий на территории ОРДЛО будут включены в международные иски Украины против Российской Федерации, как государства-агрессора.

Об этом сообщил журналистам в Киеве в среду министр юстиции Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что властью ДНР/ЛНР руководят из Москвы. Их заявления это озвучивание позиции официальной Москвы, как государства-агрессора, относительно тех или иных действий", - заявил министр.

"Мы будем все эти факты включать в наши международные иски, и это будет предметом международных судебных решений. Россия будет нести за это ответственность, в том числе и имущественную", - отметил Петренко.