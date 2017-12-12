Италия ввела режим ЧП из-за взрыва газового хаба в Австрии

Власти Италии ввели режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за прекращения поставок российского газа через аварийный распределительный хаб в Австрии. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития страны.

По информации ведомства, поставки топлива итальянским потребителям будут обеспечены в любом случае за счет запасов, находящихся в подземных хранилищах.

Отмечается, что Украина сформировала достаточные запасы газа в своих хранилищах, благодаря чему даже ограничения импорта голубого топлива из-за взрыва на хабе в Австрии не повлияет на украинских потребителей.

#Mise: dichiarazione stato di emergenza #gas Questa mattina Х stato interrotto in Austria il flusso del gas proveniente dalla Russia. La fornitura di gas ai consumatori italiani Х comunque assicurata https://t.co/PApydUPlN2pic.twitter.com/O4nRVA9HYK - MinSviluppoEconomico (@MinSviluppo) 12 декабря 2017 г.

Как сообщали "Комментарии", 12 декабря в Австрии взорвался Центрально- европейский газовый хаб. В аварии погиб один человек, травмы и ожоги получили от 18 до 60 сотрудников предприятия.

Из-за взрыва и последовавшего за ним пожара начались перебои в поставках топлива потребителям. Помимо Италии, без российского газа остались Венгрия и Словения.

Причиной взрыва стала техническая неисправность.

Центрально-европейский хаб в Баумгартене входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе и является международной площадкой для торговли этим видом топлива.