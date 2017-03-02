Итоговый вариант меморандума с МВФ существенно отличается от первоначального, - министр социальной политики

Правительство Украины профессионально подошло к переговорам с Международным валютным фондом, и итоговый вариант меморандума существенно отличается от первоначального. Об этом в "Вечернем прайме" на телеканале "112 Украина" заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Если сравнить текст меморандума, который нам предлагали в начале, и тот, который сейчас, то он существенно отличается. Я думаю, что правительство как раз профессионально подошло к переговорам с МВФ", - заявил Андрей Рева.

Он также отметил, что не может говорить о том, что по вопросам социальной политики в меморандуме что-то не сделано.

Напомним, агентство Reuters, ссылаясь на источники в НБУ, сообщило, что Украина и МВФ уже подписали меморандум о сотрудничестве. Позже эту информацию опровергли и в Нацбанке, и в Минфине, отметив, что документ все же будет подписан в ближайшее время.

Открытая в марте 2015 г. четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,11 млрд долл. с первым траншем в 5 млрд долл. предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 г. еще трех траншей по 1,63 млрд долл. и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до 0,61 млрд долл.

13 февраля 2017 г. директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что переговоры Международного валютного фонда с Украиной о выделении очередного транша кредитной программы продвигаются хорошо.