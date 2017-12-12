Из банка Хрещатик вывели миллиард гривен - Фонд гарантирования вкладов

За четыре дня кредитный портфель инсайдерских кредитов уменьшился на 880 млн грн.

Перед введением временной администрации из банка Хрещатик вывели ликвидное обеспечение. Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, средства выводились в том числе путем схемного погашение кредитов, предоставленных связанным лицам.

В начале апреля 2016 года, только за четыре дня кредитный портфель инсайдерских кредитов уменьшился на 880 млн грн.

В фонде подчеркивают, что банк выполнил ряд операций, направленных на быстрое сворачивание кредитного портфеля Киевской инвестиционной группы с целью освобождения из-под обеспечение высоколиквидного имущества. Погашение задолженности происходило путем перечисления остатков с текущих счетов юридических и физических лиц, в том числе предоставление возвратной финансовой помощи от коммунальных предприятий и других предприятий группы КИГ.

В дальнейшем перечисленные средства накапливались на текущих счетах двух предприятий группы КИГ, а именно ООО КУА Авалон и Чао Агрофирма Троянда, после чего направлялись на счета предприятий группы КИГ, что имели кредитную задолженность и высоколиквидное обеспечение с назначением платежа Финансовая помощь.

Проводились операции по схемному погашению кредитов, выданных группе связанных лиц - Форум. Банк покупал "мусорные" ценные бумаги. Компании, которые их продавали, полученные средства направляли в уставный капитал вновь созданных предприятий. Именно с ними банк заключал договоры об уступке права требования по ранее предоставленным кредитам связанным лицам со снятием обременений с заложенного имущества. Средства возвращались банку как оплата за указанные договоры уступки права требования.

Фонд также выявил схему вывода средств из банка Хрещатик путем кредитования связанных лиц на приобретение строительного оборудования у одного нерезидента - Alesio Universal S. A. Tortola, British Virgin Island.

Общая сумма полученных кредитных средств составила $31,3 млн. Несмотря на то, что оплата была произведена авансом, ни один из заключенных контрактов не был выполнен. Эти операции были сняты с валютного контроля.

Отмечается, что затем валюта вернулась на счета связанных лиц в другом банке и была конвертирована в гривну, и перечислена на подставную компанию.

В фонде отмечают, что по состоянию на 6 апреля 2017 года валютные кредиты на общую сумму $30,26 млн остаются непогашенными.

Напомним, в апреле 2016 года банк Хрещатик признали неплатежеспособным.

Как сообщалось, банк Хрещатик выдал фиктивным фирмам $40 миллионов.