Из ДНР и ЛНР было получено налогов на 2,8 миллиарда гривен

В январе 2017 было уплачено 161 миллионов гривен.

В 2016 году на территории ДНР и ЛНР находилось 13,3 тысячи налогоплательщиков, которые за весь прошедший год уплатили налогов в бюджет Украины на сумму 2,8 миллиарда гривен.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Госфискальную службу.

Так, в январе 2017 было уплачено 161 миллионов гривен. Количество налогоплательщиков снизилась до 7566. В то же время таможенных платежей было уплачено на сумму в 139,7 миллионов гривен.

Также по данным ГФС, за весь 2017 год 9820 человек оплатили 1,3 миллиона гривен ЕСВ. В то же время за январь 2017 года 6918 человек оплатили 89,7 миллиона гривен ЕСВ.

Недавно президент Петр Порошенко заявил, что блокада уничтожила Украину на Донбассе.

Как известно, сепаратисты захватили украинские предприятия на Донбассе 1 марта из-за продолжающейся блокады Донбасса.