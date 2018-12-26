Из Инвестбанка вывели 200 млн грн через фиктивные фирмы

Анализ финансовых операций неплатежеспособного Инвестбанка показал, что около 200 млн грн были выведены из банка путем предоставления кредитов предприятиям с признаками фиктивности.

В Фонде отметили, что банком заключались многочисленные страховые договоры с фиктивной страховой компанией и проводились закупки консультационных услуг, единственным подтверждением которых стали акты приема-передачи с указанием сумм, но без даты.

На сегодня за счет средств, полученных Фондом гарантирования вкладов в результате ликвидации и продажи имущества, из заявленных кредиторами требований на общую сумму 206,58 млн грн погашено лишь 5,79 млн грн.

"Во время осуществления временной администрации уполномоченным лицом Фонда выявлено, что Инвестбанком был выдан ряд кредитов предприятиям, которые имеют признаки фиктивности, поскольку все они имеют небольшие обороты, незначительный уставный капитал и не имеют активов", - говорится в сообщении.

В обеспечение кредитных договоров переданы неликвидные земельные участки сельскохозяйственного назначения на территории Киевской области, оценка которых является значительно завышенной. Все эти предприятия связаны между собой, о чем свидетельствуют договоры перевода долга с одного предприятия на другое, сотрудничество с одинаковыми партнерами и контрагентами, и обеспечения кредита одинаковыми имущественными поручителями.

Так, одному ООО был предоставлен кредит, что в 13 раз превышал годовой оборот его денежных средств. Еще одному предприятию, в штате которого работает только один человек, было открыто возобновляемую кредитную линию в размере $400 тыс. Общая задолженность таких предприятий перед банком составляет около 200 млн грн.

Также было обнаружено, что уже после отнесения регулятором Инвестбанка к категории проблемных, его должностными лицами было заключено 11 договоров добровольного страхования имущества и страхования ответственности перед третьими лицами с СК "Доминант".

Во время временной администрации уполномоченное лицо Фонда обратился к страховой компании с требованием о прекращении этих сомнительных договоров и возврате уплаченных средств, однако компания на то время уже фактически исчезла. Ее должностные лица не отвечали на телефонные звонки и письменную корреспонденцию, что указывает на то, что страховая компания является фиктивным образованием и использовалась с целью вывода из банка более полумиллиона гривен.

Кроме того, почти 2 млн грн были выведены из банка путем заключения договоров о предоставлении консультационных услуг с физическими лицами- предпринимателями.

Общая сумма акцептованных требований кредиторов ПАО "Инвестбанк" составляет 206,58 млн грн. Вкладчикам банка по состоянию на 1 декабря 2018 года выплачено 90,2 млн грн, что составляет 96,7% от суммы обязательств перед ними.

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