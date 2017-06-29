Из из аэропорта "Жуляны" запускают прямые авиарейсы в Лиссабон и Тель-Авив

Две авиакомпании запускают новые авиарейсы из аэропорта "Жуляны" до Лиссабона и Тель-Авива. Об этом сообщает пресс-центр аэропорта в сети Facebook.

Согласно сообщению, начиная с 7 июля текущего года авиакомпания "DART Russian Airline"s начинает выполнять полеты до столицы Португалии Лиссабона. Рейс будет выполняться один раз в неделю по пятницам. Вылет из Киева будет осуществляться в 17:30, обратный рейс из Лиссабона в Киев будет прибывать в субботу в 4:20 по киевскому времени, полет продлится примерно 4 часа 20 мин.

Другая авиакомпания "YanAir Airlines" с 9 июля этого года, открывает регулярные рейсы из аэропорта "Киев" до Тель-Авива, столицы Израиля. Частота перелетов будет составлять два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Вылет из Киева будет происходить в 5:00, из Тель-Авива в 18.00 по киевскому времени. Примерное время полета составит 3 часа 30 минут. В августа текущего года компания планирует увеличить частоту полетов в Израиль уже до трех раз в неделю.

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