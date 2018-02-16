Из Киева в аэропорт "Борисполь" до конца года пустят рельсовые автобусы Pesa

Кабинет министров утвердил проект строительства скоростной железнодорожной линии между Киевом и аэропортом "Борисполь", разработанный компанией "Укрзализныця". Об этом сообщается на сайте правительства.

Он предусматривает, что поезда будут ходить от станции "Киев-Пассажирский" через "Видубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Для этого нужно достроить только 4 километра железной дороги. На линии будут ходить 11 рельсовых автобусов PESA 620м на 91 место и два PESA 630м на 192 места. Они будут подготовлены к эксплуатации в течение шести месяцев.

"Сейчас есть реальное техническое решение. Приступаем к его реализации. Все процедурные моменты надо решить до 1 июня. И до конца года надо, чтобы пассажиры могли бы пользоваться качественным железнодорожным транспортом", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Время в дороге между центром Киева и аэропортом составит всего 35 минут при стоимости билета 80-120 гривен.

И.о. главы УЗ Евгений Кравцов в фейсбуке сообщил, что необходимый для реализации проекта объем инвестиций составляет до 800 млн грн. Из них капитальные инвестиции составят 720 млн грн. Сюда входят строительство путепровода (450 млн грн), строительство пути, платформы, реконструкция контактной сети и прочее (100 млн грн), строительство бокса депо (70 млн грн), техническое обновление рельсовых автобусов (100 млн грн).

С помощью электричек в аэропорт Борисполь планируется разгрузить киевские дороги (примерно на 1 тыс. авто и 30 автобусов в день).

Напомним, что в 2011 году Украина в рамках проекта "Воздушный экспресс" (скоростной электрички из Киева в аэропорт "Борисполь") заключила кредитный договор с Эксимбанком Китая на 372,3 млн долларов. Генподрядчиком проекта должна была стать China Machinery Engineering Corporation. Первый символический костыль, означавший начало реализации нацпроекта, был забит еще в конце 2011 года. Однако после этого строительство остановилось.

Осенью 2015 года ревизия деятельности госпредприятия "Нацпроект "Воздушный экспресс" выявила хищения на сотни миллионов гривен. В апреле 2017 года бывшего и.о. директора предприятия отправили под заочный суд.

В апреле 2017 года к проекту вернулись. Гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин заявил, что при нынешних темпах развития аэропорта рельсовое сообщение с Киевом станет необходимым уже через несколько лет.