Из Одессы в Румынию будет ездить дизель-поезд

Возможно, такие же поезда будут запущены на направлениях в Венгрию и Словакию

ПАО "Укрзализныця" изучает возможность запуска очередного поезда в международном сообщении, который на этот раз свяжет Одессу с одним из городов Румынии.

Об этом стало известно из интервью и.о. председателя правления ПАО УЗ Евгения Кравцова для Mind, передает ЦТС.

"До конца года закупим шесть трехвагонных дизель-поездов, которые мы планируем запустить на близком сообщении со Львова в Польшу и из Одессы в Румынию", - проинформировал руководитель УЗ. Однако, он не уточнил, куда именно в Румынию будет прибывать украинский поезд.

Е. Кравцов также сообщил, что, возможно, такие же поезда будут запущены на направлениях в Венгрию и Словакию.

Отметим, что между Одессой и Румынией нет прямой ж/д ветки - так или иначе украинский поезд будет пересекать территорию Молдовы. Есть два возможных маршрута: Одесса-Унгень-Яссы и Одесса-Галац. Первый является продолжением действующего маршрута Одесса-Кишинев, который можно продлить до молдавской приграничной станции Унгень. Сейчас на эту станцию свободно заезжают румынские поезда, используя европейскую колею. В Унгени можно организовать удобную пересадку на румынские поезда, следующие в Яссы.

Второй возможный маршрут из Одессы пройдет по южной части Молдовы и закончится в румынском городе Галац, куда заведена широкая колея. Если "Укрзализныця" примет этот вариант, тогда поезд будет проезжать через станции Раздельная, Тирасполь, Бендеры, Басарабяска, Этулия, Рени.

Напомним, что ранее в ПАО "Укрзализныця" констатировали, что тендер по закупке шести дизельных поездов блокируется в течение нескольких месяцев. Данные поезда планировали использовать для региональных пассажироперевозок. Тендер блокируется компаниями, которые не являются производителями продукции железнодорожного назначения.

Український Бізнес Ресурс

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