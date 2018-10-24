Из Ощадбанка украли $20 млн: НАБУ и САП задержали подозреваемых

23 октября сотрудники антикоррупционных Бюро и Прокуратуры задержали подозреваемых в расхищении $20 млн из крупного госбанка Украины

Вчера совместными усилиями сотрудников НАБУ и САП были задержаны 10 лиц, которых обвиняют в незаконном обогащении на $20 млн за счет государственного Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди них:

- бывшая директор департамента корпоративного бизнеса, а ныне - замглавы правления банка;

- бывший начуправ проектного финансирования (уволился в 2015 году);

- бывшая начотдела управления проектного финансирования, а ныне - глава этого же управления.

Остальные подозреваемые - бывшие бенефициары группы компаний Креатив, оценщик и ряд должностных лиц предприятий, которые входят в состав холдинга.

По данным следствия, в период с 2013 по 2015 года должностные лица из Креатива вступили в сговор с должностными лицами Ощадбанка и подделали документы на получение кредита в размере $20 млн на якобы покупку семян подсолнуха. После получения средств тогдашние владельцы Креатива вывели всю сумму в Белиз и Швейцарию, а потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, которые владели ценной недвижимостью.

В НАБУ сообщают о наличии у них доказательной базы касательно неправомерности предоставления кредита: якобы должностные лица из Ощадбанка опирались на непроверенные а иногда и поддельные документы, часть которых создавалась при их непосредственном участии.

В результате незаконных действий, государственный Ощадбанк из-за трат на формирование резерва по кредиту потерпел ущерб на 133 млн гривень.

Отмечается, что расследование дела детективы НАБУ начали еще в 2016 году.

Сейчас решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения.