Из почти ста предприятий, которые подлежат приватизации, в ФГИ передано меньше десяти - Фонд

Госпредприятия, которые не передадут Фонду госимущества Украины для последующей продажи, вполне вероятно, будут ликвидированы. Об этом заявил руководитель ФГИУ Виталий Трубаров, сообщает пресс-служба Фонда.

"Я очень обеспокоен судьбой предприятий, с приватизацией которых медлят их органы управления. Если их не передадут Фонду для продажи, то с большой долей вероятности они пополнят перечень 1225 предприятий, которые уже навсегда утрачены для государства, т.е. будут ликвидированы. Мне бы этого очень не хотелось", - сказал Трубаров.

"Я понимаю, что сам процесс передачи объектов от органов управления к ФГИУ довольно трудный, необходимо провести целый ряд процедур, подготовить много документов, но мы готовы выходить на министерства и ведомства, активно с ними коммуницировать, чтобы вместе решить проблемные вопросы и сдвинуть процесс передачи с места", - заявил он.

Трубаров сообщил, что из почти ста предприятий, которые подлежат передаче Фонду по правительственному приватизационному постановлению No 271, передано меньше десяти.

"От количества переданных объектов будет также зависеть выполнение плана поступления средств от приватизации в 2018 г. Ведь проектом бюджета предусмотрено 22 млрд грн" - подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что Кабмин назначил нового исполняющего обязанности главы ФГИ.

Напомним, что в 2016 году госорганы передали в распоряжение ФГИ всего 10% активов, подлежащих приватизации.