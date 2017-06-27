Из-за хакерской атаки все отделения "Новой почты" прекратили работу

Во вторник, 27 июня, самая крупная украинская компания экспресс-доставки "Новая почта" подверглась хакерской атаке. Об этом сообщается на странице "Новой почты" в Facebook.

"Из-за массированной атаки вируса Petya на наши информационные системы отделения и контакт-центр "Новая почта" временно не могут обслуживать клиентов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании добавили, что прилагают все усилия для того, чтобы в ближайшее время возобновить работу.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, серверы российской нефтегазовой компании "Роснефть" подверглись "мощной хакерской атаке".

Также напомним, что, кроме банков и финансовых учреждений, хакерской атаке подверглись сайты международной медиакомпании UMH group. Сейчас не работают сайты Корреспондент, Football.ua, остановилась трансляция 24 канала.