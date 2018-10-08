Из-за новых техрегламентов в Украине подорожают холодильники и пылесосы

На бытовую технику и заводское оборудование нужно будет получать новые сертификаты

В Украине запретят продавать товары, не соответствующие требованиям эко- дизайна - техническому регламенту энергоэффективности и экологичности. Конкретные требования будут вскоре прописаны для каждой отдельной группы производимых и завозимых в страну товаров. Об этом говорится в постановлении Кабмина No804, принятом 3 октября 2018 г.

Новые требования должны учитываться при реализации крупной бытовой техники и заводского оборудования. Гаджеты и мелкую электронику они затрагивать будут - для них регламентов ни в ЕС, ни в Украине пока нет.

В принятом техническом регламенте пока не прописаны четкие требования по энергоэффективности к каждой группе товаров. Дополняющие этот документ подрегламенты будут поданы в Кабмин на утверждение позже. На сегодня техрегламент по эко-дизайну есть только для холодильников, но и его обновят.

"Госэнергоэффективности разработало ряд вспомогательных регламентов для отдельных типов продукции. Первыми примут пакет регламентов для индустриального оборудования (котлы, генераторы и пр.). Также уже разработаны и ждут своего часа ряд аналогичных регламентов для бытовой техники - для холодильников, пылесосов, стиральных и посудомоечных машин и прочей крупной техники. Следом пойдут и отдельные регламенты для других типов бытовой техники по аналогии с регламентами, принятыми в ЕС. Подать на утверждение все планируют к концу этого года", - рассказала UBR.ua координатор комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации Виктория Куликова. Без дизайна - никуда

Требования к эко-дизайну включают в себя нормативно устанавливаемые характеристики товаров, нормы энергопотребления, которые должны выполняться производителями. Например, согласно эко-дизайну могут устанавливаться требования к максимальному потреблению электричества телевизорами, к максимальной мощности двигателя пылесоса, минимальному индексу энергоэффективности стиральной машины, к нормам потребления воды посудомоечной машиной.

Соответствующими маркерами энергоэффективности должен будет помечаться либо сам товар, либо его упаковка. Ответственность по импортируемым в Украину товарам будет возлагаться на производителей и импортеров. Фактически с момента принятия норм по тому или иному продукту, будет невозможно продать в рознице товар, который не соответствует требованиям эко-дизайна.

"С учетом европейского регулирования предполагаем, что под действие регламентов по эко-дизайну попадет, как минимум, вся крупная бытовая техника, а также телевизоры, мониторы. Эко-дизайн не коснется категории мобильных устройств", - подметил в беседе с UBR.ua руководитель юридического департамента Samsung Electronics Украина Евгений Школа.

В настоящее время при принятии технических регламентов учитываются такие обстоятельства, как наличие товара в рознице, на оптовых складах, товары в пути, а также уже размещенные заказы на производство тех или иных товаров, а поэтому каждый регламент предполагает переходной период, в течение которого можно реализовать товар, который не соответствует требованиям эко- дизайна. После истечения такого периода все товары в рознице должны будут полностью отвечать требованиям того или иного регламента, говорят импортеры. Если не предоставить переходной период для очистки складов, товар не отвечающий эко-требованиям просто ляжет мертвым грузом у импортеров.

"В прошлом году правительство уже принимало ряд техрегламентов, которые касались вопроса энергетической маркировки бытовых приборов. Производителям техники, которая не соответствовала требованиям, но уже была завезена в Украину, предоставили возможность на протяжение шести месяцев реализовать продукт. Думаю, в случае с эко-дизайном схема работы будет такой же - после имплементации технических параметров, вся "непригодная" продукция еще какое- то время будет иметь возможность находиться на рынке, чтобы минимизировать потери для производителей", - отметил в разговоре с UBR.ua учредитель компании "Укр-Китай Коммуникейшин" Вячеслав Лысенко. Интернет и таможня

Могут быть проблемы и у магазинов, реализующих такой товар. Как рассказал UBR.ua совладелец и основатель Rozetka Владислав Чечеткин, такая документация помогает отличить легально завезенный товар от "серого" и контрабандного. Взять на реализацию технику без сертификатов - чревато большими штрафами. Уже были прецеденты, когда проверяющие органы приходили с проверками в магазины, и требовали необходимые для "белого" товара сопутствующие документы.

Та же история может быть и с так называемыми декларациями соответствия эко- дизайну, которые, по словам экспертов, сложней всего будет получить не импортерам, а украинским производителям. Ведь импортная техника в большинстве случаев получает всю необходимую документацию при выходе с завода, и в ЕС уже давно работает эко-регламент. У нас же далеко не везде в специализированных лабораториях и на производствах есть необходимая для этого техника. Не говоря уже о том, что на соответствие эко-регламентам нужно будет еще и потратиться. Тем не менее импортную технику тоже могут ждать сюрпризы при заходе в Украину.

"Партии могут позависать на таможне, если их сначала решат привезти, а потом заниматься вопросами сертификации, но на такие риски готовы идти теневики. Для крупных компаний, которые реализуют свою продукцию в Европе, дополнительных издержек быть не должно. Для тех компаний, которые только осваивают рынки, могут возникнуть новые расходы связанные с переоборудованием производства, заменой сырья, что отразится на себестоимости. Сюда же можно приплюсовать стоимость сертификации, торговые патенты и т.д. Касается это в первую очередь отечественных товаров. Именно у украинских производителей могут возникнуть трудности. Если товар и подорожает от новых требований, то в первую очередь тот, что собирается у нас", - подметил в беседе с UBR.ua маркетолог, head of digital интернет- магазина F.ua Иван Братусь.

Как заметил участник рабочей группы по техническому регулированию Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Геннадий Сморжевский, декларацию соответствия может подписать и украинская компания, которая имеет соответствующие полномочия от производителя, и готова нести ответственность за соблюдение требований эко-дизайна. Таким образом, импортеры и, в конечном итоге, потребители не получат повышение стоимости товаров путем внедрения новых требований законодательства.

"Только когда будут предоставлены технические регламенты по конкретным видам товаров, можно будет давать ответ на вопрос о конкретных затратах производителей на соблюдение новых требований законодательства по дизайну и маркировке. А вот затраты времени на оформление декларации соответствия не существенные (срок до 1 рабочего дня). Для системных компаний любого размера это вообще не проблема при наличии соответствующей технической документации производителя", - заверил UBR.ua Сморжевский.