Из-за санкций США российские олигархи потеряли более $12 млрд

Котировки акций крупнейших российских компаний и курс рубля обвалились из- за санкций со стороны США, пишет Meduza.

Как отмечается, среди лидеров по потерям оказался бизнесмен Олег Дерипаска. Сразу после объявления о санкциях акции его компаний рухнули.

"Русал" подешевел на Гонконгской бирже вдвое, на Московской - на четверть. Компания даже выпустила предупреждение о возможном техническом дефолте из- за санкций. Торги расписками En+ в Лондоне приостановили после падения более чем на четверть.

В общей сложности к вечеру 9 апреля Дерипаска, по оценке Forbes, потерял 1,6 млрд долларов - пятую часть своего состояния.

Партнер Дерипаски по "Норникелю" Владимир Потанин лишился 1,3 млрд долларов или 8,2% своего состояния.

Еще один миллиардер из санкционного списка Виктор Вексельберг потерял 950 млн долларов. "Ренова" Вексельберга не торгуется на свободном рынке, но она также может пострадать от запрета на работу с американскими компаниями.

Forbes отмечает, что серьезной суммы - 1,4 млрд долларов, то есть примерно 20% своего состояния лишился Сулейман Керимов.

За один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 млрд долларов.

Вслед за активами Дерипаски обвалились котировки российских компаний и курс рубля. Индекс РТС потерял почти 10%, индекс Московской биржи - почти 7%. Курс доллара 9 апреля приблизился к 60 рублям, а евро преодолел отметку 74 рубля - впервые с августа 2016 года.

Напомним, что Нафтогаз в судах будет требовать ареста активов Газпрома в Европе.