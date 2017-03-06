Из-за снятия санкций с Иванющенко Украина потеряла 5,4 млрд грн

В Центре противодействия коррупции считают, что к этому привело бездействие нынешнего заместителя генпрокурора Юрия Луценко Юрия Столярчука

После снятия санкций с соратника Виктора Януковича Юрия Иванющенко Украина навсегда потеряла возможность вернуть в госбюджет почти 5,4 миллиарда гривень. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия коррупции (ЦПК).

"Цена снятых санкций, подсчитали активисты, составляет по нынешнему курсу НБУ, почти 5.4 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

В ЦПК утверждают, что Генпрокуратура открыла производство по Иванющенко лишь после того, как активисты центра начали писать заявления о преступлении и "заставлять их расследовать экономические преступления Юры Енакиевского".

"Именно это было нужно для сохранения санкций - показать европейцам подозрения в коррупционных преступлениях", - сказала Дарья Каленюк из ЦПК.

По ее словам, бездействие нынешнего заместителя генпрокурора Юрия Луценко Юрия Столярчука, который вел это дело и при других генеральных прокурорах, привела к тому, что дело закрыли, и основания для продления санкций исчезли.

В ЦПК напомнили, что, по данным начальника департамента спецрасследований Сергея Горбатюка, в рамках уголовного процесса по делу Иванющенко "было арестовано 1,8 млн швейцарских франков, $30 млн в Латвии, $575 тыс в Монако".

"По данным ГПК, правоохранители в Швейцарии и Монако суммарно арестовали значительно больше - около $200 млн на счетах компаний Иванющенко", - говорится в сообщении.

После снятия санкций, уверяют в ЦПК, возможность вернуть эти деньги в бюджет Украины навсегда потеряна.

Как сообщалось ранее, Горбатюк заявил, что в рамках уголовного процесса в Латвии арестовано 1,8 млн швейцарских франков Иванющенко и $30 млн Арбузова.

2 марта Европейский союз решил продлить санкции против Януковича и его окружения еще на год, но вместе с тем, также принял решение снять санкции с Иванющенко.

28 февраля Луценко сообщил, что Верховный суд Украины без уведомления Генпрокуратуры принял решение закрыть все дела против Иванющенко. Верховный суд переложил вину за закрытие дел по Иванющенко на Генпрокуратуру.

В январе 2015 года МВД объявило Иванющенко в розыск. Экс-депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).

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