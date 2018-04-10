Издержки санкций. Почему рано радоваться краху России

Российские олигархи под американскими санкциями напоминают боевиков из ЧВК Вагнера, истребленных американцами в Сирии.

Российский фондовый рынок раньше не реагировал так нервно на санкции, хотя, например, секторальные санкции 2014 года ограничивали возможности крупнейших российских банков и энергетических компаний привлекать средства с международных рынков капитала.

«Распродажа, которую инвесторы устроили в понедельник, 9 апреля, сравнима разве что с обвалом рынка 3 марта 2014 года, когда Совет Федерации дал президенту России право использовать вооруженные силы за рубежом, то есть в Украине», — пишет ведущая российская деловая газета «Ведомости». Четыре года назад объявленные США санкции спровоцировали обвал российских индексов на 10%. Пришлось срочно вмешиваться властям, дабы не допустить паники среди олигархов. Худо-бедно, но крупнейшим российским компаниям краха удалось избежать, хотя они изрядно отощали.

И на сей раз правительство РФ обещает не оставить олигархов один на один с санкциями и нервной реакцией рынка. Впрочем, возможности для помощи по сравнению с 2014 года изрядно уменьшились. Все-таки четыре года жизни под санкциями сказываются, да и поддерживать нужно не только олигархов, но и население через выплаты госбюджета.

Больше всех от санкций пострадал Олег Дерипаска. Его компания «Русал» является крупнейшим в мире производителем алюминия, и 1/5 продаж приходится на США. По новым правилам американцы могут вводить ограничения против любых фирм (не только американских), которые осуществляют «значительные транзакции» с подпавшими под санкции. Для компаний Дерипаски (помимо «Русала» под санкциями также «Базовый элемент» и ГАЗ) это может означать потерю крупнейших контрагентов, среди которых немецкая «Фольксваген» (Volkswagen), швейцарская «Гленкор» (Glencore), японская «Тойота» (Toyota) и канадская «Рио Тинто Алкан» (Rio Tinto Alcan). Еще одна существенная потеря — уход инвесторов, ведь и «Русал», и управляющая активами Дерипаски En+ торгуются на биржах.

Сразу после объявления о санкциях акции компаний Дерипаски рухнули. «Русал» подешевел на Гонконгской бирже вдвое, на Московской — на четверть. Компания даже выпустила предупреждение о возможном техническом дефолте из-за санкций. В общей сложности к утру 10 апреля Дерипаска, по оценке «Форбс» (Forbes), потерял 1,3 миллиарда долларов. Это, по подсчетам «Форбс», пятая часть его состояния.

Еще один миллиардер из санкционного списка, уроженец Дрогобыча, Виктор Вексельберг потерял 956 миллионов долларов. «Ренова» Вексельберга не торгуется на свободном рынке, но она также может пострадать от запрета на работу с американскими компаниями. В частности, Каменск-Уральский металлургический завод поставляет алюминий американской компании Boeing. Через два дня после объявления санкций «Ренова» оперативно сократила долю в швейцарском производителе оборудования Sulzer ниже контрольных 50%.

Вслед за активами Дерипаски обвалились котировки российских компаний и курс рубля. Индекс РТС потерял почти 10%, индекс Московской биржи — почти 7%. Курс доллара 9 апреля приблизился к 60 рублям, а евро преодолел отметку 74 рубля — впервые с августа 2016 года. Общие потери всех подпавших под санкции российских бизнесменов превысили на данный момент 16 миллиардов долларов.

Дабы не допустить паники среди миллиардеров, российские власти уже пообещали помочь миллиардерам и компаниям. Во всяком случае, по данным российской газеты «Коммерсант», в понедельник вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что меры поддержки обсуждались еще до того, как США расширили ограничения. В каком виде и в каких объемах будет происходить такая поддержка, пока не сообщается.

Какие же выводы напрашиваются после нервной реакции фондового рынка на американские санкции против российских компаний?

Во-первых, легким движением руки американцы продемонстрировали свои возможности. Это, конечно, не отлучение от «СВИФТ» (SWIFT), но акция вполне показательная.

Во-вторых, ожидать полного коллапса российской экономики уже завтра не приходится, но проблем у россиян добавится. Причем изрядно. Конечно, кому-то хотелось бы (по простоте душевной), чтобы в России все рухнуло в одночасье, не особо задумываясь, о границе почти в две тысячи километров и потенциальных миллионах беженцев. Слава Богу, об этом помнят в Вашингтоне, как и о ядерном арсенале. Поэтому спешить никто не будет, но, как любят выражаться в российских боевиках, «прострелить коленку» могут запросто. В итоге все живы, но о боевых искусствах думать уже не приходится, надо долго лечиться и оформлять инвалидность. Американцы в очередной раз продемонстрировали зависимость современной мировой экономики от решений американской администрации. Этим можно возмущаться, можно попытаться стать более независимым, как-то защититься, но надо понимать, что по состоянию на апрель 2018 года это — факт.

В-третьих, высока вероятность, что до российского адресата сообщение все еще не дошло. К сожалению. Это плохо, в первую очередь для нас (Украины) и Сирии (им хуже чем нам). Но, судя по риторике постоянного представителя России при ООН, человека с украинской фамилией Василия Небензи Владимир Путин настроен довольно воинственно. Россия и дальше пытается пугать США эскалацией военного конфликта в Сирии. Хотя, казалось бы, после разгрома батальона из ЧВК Вагнера надо успокоиться, но, видимо, опять таки мало.

Для Украины, ситуация также рискованная, поскольку, как уже говорилось, у нас 2 тыс. км границы с РФ, незавершенный конфликт на Донбассе, аннексированный Крым и Приднестровье в тылу. Поэтому особо проявлять радость по поводу санкций, наверное, не стоит. Скорее с прискорбием посочувствовать некогда братскому народу, который ошибся с выбором начальства, и теперь терпит мучения, а мог бы жить и не тужить, наслаждаться благополучием.

В-четвертых, фактически персональные, а не секторальные санкции США еще раз свидетельствуют, что американцы пытаются заставить российскую элиту избавиться от Владимира Путина, который превратился в главную угрозу для их благополучия. Когда-то, в давние времена, такая политика приносила свои результаты, и когда царь превращался в обузу, то мог скончаться в результате апоплексического удара (табакеркой в висок), как император Павел Петрович в 1801 году.

Говорят, что и не в столь давние времена, когда вождь мирового пролетариата Иосиф Сталин слишком размечтался о новой чистке партии и мировой революции, то тоже скончался. От инсульта. Впрочем, официальная историография наличие заговора отрицает напрочь. Остается набраться терпения и посмотреть, как будут развиваться события. Не забывая при этом держать армию во всеоружии и работать над диверсификацией экономики, потому что американцам путинская Россия сделать не может ровным счетом ничего, а вот Украине перекрыть газ может в любой момент, причем как с поводом, так и без оного. И это еще не самое худшее, чего можно ожидать.

Петр Билян