Изменен порядок выплаты субсидий

Теперь украинцы смогут выбирать банк, в котором получать субсидию. Ранее соответствующие счета открывали исключительно в Ощадбанке.

Кабмин внес изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании, 14 августа.

Согласно внесенным изменениям, украинцы смогут самостоятельно выбрать банк, на счет в котором государство будет направлять им монетизированную субсидию. Ранее соответствующие счета открывали исключительно в Ощадбанке.

Информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически. И они смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

С марта 2019 года в Украине стартовала монетизация субсидий. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%.