Израиль заявил о создании национальной криптовалюты

Министерство финансов Израиля заявило о рассмотрении возможности введения своей криптовалюты под названием электронный шекель. Об этом сообщает Haaretz.

Криптовалюта должна стать альтернативой наличным деньгам, транзакции с ней будут осуществлять напрямую, без посредничества банков.

"Вместо того, чтобы носить с собой купюру номиналом в 200 шекелей (около 57 долларов), израильтяне просто смогут использовать ряд кодов в своем смартфоне, в которых будут зашифрованы эти 200 шекелей", - говорится в сообщении.

Эмитентом электронного шекеля выступит Центральный банк Израиля.

Криптовалюту можно будет получить через банки, банкоматы либо обычные денежные переводы между клиентами.

Министерство финансов Израиля получит Центральному банку создать комиссию по разработке электронного шекеля в 2019 году в рамках "Установочного экономического закона".

Как сообщал MIGnews.com.ua, один из создателей мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что хочет создать новую собственную криптовалюту.