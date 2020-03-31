JP Morgan дав економічний прогноз по Україні

Аналітики J. P. Morgan прогнозують економічний спад в Україні на 2,6% ВВП в 2020 році, називаючи умовою такого відносно невеликого скорочення укладення угоди з МВФ і очікуючи його в другому кварталі цього року.

Про це свідчить звіт агентства.

"Дотримуючись думки глобальної команди J. P. Morgan, ми очікуємо великого падіння в першому півріччі 2020 року, в основному в другому кварталі, а потім сильного відскоку протягом другого півріччя. Падіння в другому кварталі, ймовірно, буде значним, тобто приблизно на 30%, тому що Україна стикається з сильним зовнішнім шоком і зупинками внутрішнього виробництва", - йдеться в огляді.

Аналітики припускають, що падіння буде більше ніж 2,6%, бо поки що в їхньому прогнозі зниження ВВП обмежується тільки першими двома кварталами цього року. На їхню думку, наступного року економіка України може підскочити відразу на 5,1%, проте зростання може бути стримане вимогою МВФ про фіскальну консолідацію.

За оцінками J. P. Morgan, середньорічний курс гривні:

у поточному році складе 27,2 грн/$; у наступному - 27,2 грн/$; курс на кінець цього року - 28,5 грн/$; на кінець наступного року - 29,5 грн/$.

Такі оцінки побудовані на прогнозі скорочення дефіциту поточного рахунку до 0,5% ВВП цього року, тому що очікуване падіння цін на нафту набагато більше, ніж падіння цін на метали. Водночас аналітики вказують на такий негативний фактор, як скорочення переказів, оцінюючи його приблизно в 50% в період з лютого по липень, особливо істотно - в березні-квітні.

J. P. Morgan вказує, що виплати за зовнішнім боргом в 2020 році становлять близько $16 млрд, і ймовірно деякі з них будуть пролонговані.

"Беручи до уваги валютні резерви в розмірі близько $26 млрд, ситуація здається нам керованою", - наголошується в огляді.

Згідно з представленим в ньому прогнозом, валютні резерви скоротяться в 2020 році приблизно до $19 млрд, в основному через великі платежі за державним зовнішнім боргом на суму $8,3 млрд, включаючи відсотки.

Аналітики оцінюють дефіцит фінансування приблизно в $6,6 млрд в поточному році, проте очікують чистого припливу в 2021 році $5 млрд, що дозволить відновити резерви до $24 млрд. Ці розрахунки побудовано на виділенні в цьому році МВФ $2,5 млрд і ЄС - 0,5 млрд євро без будь-якого іншого офіційного фінансування, хоча воно можливе по лінії Світового банку, ЄБРР і деяких двосторонніх джерел.

"Без МВФ та іншого офіційного фінансування розрив у фінансуванні був би дійсно великим, ймовірно, набагато перевищував би $10 млрд", - зазначає J. P. Morgan.