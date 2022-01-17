Кібератаки зазнав сайт Prozorro Infobox - Держспецзв'язку

Хакери вчинили сьогодні, 17 січня, кібератаку на інформаційний ресурс Prozorro Infobox. Про це повідомляється на сайті Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Так, о восьмій ранку на сторінці Prozorro Infobox опублікували повідомлення, аналогічне тим, що були використані під час кібератаки на інші державні сайти 14 січня. Наразі сторінку вимкнено, а фахівці проводять розслідування та працюють над оперативним відновленням роботи форуму.

Форум Prozorro Infobox є окремою системою, яка не пов'язана із системою закупівель Prozorro. За наявною інформацією, ані Prozorro Infobox, ані сам портал Prozorro не постраждали. Система публічних закупівель працює в штатному режимі, повідомляє Держспецзв'язку.

В Україні в ніч із 13 на 14 січня хакери вчинили масштабну кібератаку на урядові сайти. Атаки зазнали сайти Міністерства закордонних справ, Міністерства аграрної політики, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, "Дії" та інші.

14 січня СБУ заявила, що витоку персональних даних не відбулося.

Того ж дня СБУ заявила про причетність російських спецслужб до кібератаки на органи державної влади України, яка сталася в ніч із 13 на 14 січня.

Загалом було атаковано понад 70 державних сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

Інститут масової інформації

https://imi.org.ua



