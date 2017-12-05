К чему приведет повышение минималки до 4100 гривен

По мнению украинского президента, улучшение инвестиционного климата позволяет Украине поднимать зарплаты. Эксперты президентский оптимизм не разделяют.

Президент Петр Порошенко поблагодарил правительство и премьера за поддержку его инициативы поднять минимальную зарплату до 4100 грн и учесть соответствующие предложения в проекте Государственного бюджета на 2018 год.

"По итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет мы сможем проанализировать по итогам полугодия или 3-х кварталов, и принять решение о повышении минимальной заработной платы до 4100 грн", - заявил Порошенко на ІІ Всеукраинском форуме объединенных общин "Инициативы, меняющие жизнь".

Также президент рассказал о том, что предприниматели поднимают вопрос о дефиците рабочих кадров. "Это проблема и этот дефицит означают, что в Украине начала расти стоимость рабочей силы", - отметил он.

По его словам, зарплаты начали расти не только в государственном секторе, но и в экономике. "И тот, кто хочет, чтобы квалифицированная рабочая сила работала на предприятии, должен думать, как приближать уровень заработных плат до уровня заработных плат в соседних странах, в том числе странах Европейского Союза. Если там предлагают украинцам сейчас по 400, 500, 600 евро, то мы должны также осуществлять шаги для того, чтобы приближать заработную плату", - добавил он.

За чей счет этот банкет?

Эксперты президентский оптимизм если и разделяют, то очень осторожно.

Начнем с того, что экономисты не совсем понимают, откуда в Украине взялись улучшение инвестиционного климата и рост экономики. По словам исполнительного директора международного фонда Блейзера Олега Устенко, наша страна во всех международных рейтингах находится на 4-5 позиций ниже инвестиционного уровня. А, по мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, украинская экономика растет исключительно на бумаге за счет того, что Госстат умеет "правильно считать".

В таких условиях грядущее повышение минимальных зарплат ничем не подкреплено и потому вряд ли приведет к чему-то хорошему.

- Будет как в этом году: вырастет номинальная зарплата, а за ней и цены, - прогнозирует Охрименко. - Украинцы будут ругать цены и сетовать, что зарплату подняли не всем. Плюс вырастет реальная безработица: в этом году 133 тыс. украинцев потеряли работу из-за роста минималки.

Что касается инфляции, то, продолжает экономист, в следующем году она будет не 7%, как мечтают, а все 20%. А реальная - еще больше. Потому что за счет искусственного роста минималки можно легко показывать рост экономики на бумаге, но сложно добиться ее реального роста.

"Надо понимать, что в случае принятия такого решения, вся тяжесть его реализации ляжет не на Порошенко, и даже не на правительство, а на бизнес, - поясняет аналитик Алексей Кущ. - Чиновники напоминают известную сцену из "Ивана Васильевича", когда услышав вопрос "За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?", радостно отвечают: "Во всяком случае, не мы!". С таким рвением зарплату можно и до 10 тысяч поднять!".

Вообще, говорит Алексей Кущ, это подход очень опасный: он может привести и к инфляции, и к сокращению персонала. Впрочем, бизнес научился обходить эти нормы за счет частичной занятости и совместительства. Так что если уж чиновникам не терпится что-то поднять, - лучше бы поднимали минимальные пенсии и социальные пособия. Пока же, резюмировал эксперт, потуги правительства регулировать рыночные отношения напоминают попытки двоечника в кабинете химии смешивать наобум различные реагенты в колбах.

По материалам "Комсомольская правда в Украине"