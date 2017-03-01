К чему приведет "внешнее управление" предприятиями в Донбассе?

С 1 марта власти самопровозглашенных республик Донбасса начали вводить так называемое "временное внешнее управление" на тех местных предприятиях, которые продолжают работать по украинским законам и зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории. Речь идет о заводах, шахтах и компаниях - в том числе и тех, которые входят в группу компаний "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКР), объединяющую активы Рината Ахметова.

Первые жертвы

По словам главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (ДНР) Александра Захарченко, под контроль "внешнего управления" подпадет 40 предприятий, большая часть из которых относится к топливно-энергетическому комплексу и металлургии. В "Луганской народной республике" (ЛНР) также не уточняют конкретного перечня предприятий, хотя отмечают, что в него входят как минимум три предприятия Рината Ахметова: "Краснодонуголь" из холдинга "Метинвест" и две шахты ДТЭК - "Ровенькиантрацит" и "Свердловантрацит".

Таким образом, бизнес группы СКМ Ахметова является едва ли не основным объектом "временного внешнего управления" сепаратистов. По данным Минэкономразвития, из 20 крупнейших промышленных предприятий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, на которых трудится более 70 тыс. рабочих, 17 входят в ДТЭК и "Метинвест", еще три - в группу ИСД, принадлежащую депутату Сергею Таруте и группе российских инвесторов.

В СКМ пока не подтверждают внедрения "внешнего управления", хотя 1 марта и заявили о захвате донецкого офиса телекоммуникационной компании "Укртелеком", а днем ранее - о блокировании собственных центров гуманитарной помощи. В то же время в группе подтверждают, что у некоторых предприятий с 1 марта замечены вооруженные группировки.

Ультиматум

Вопрос "национализации" украинских предприятий поднимался властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР едва ли не с самого начала их существования. Почти сразу под контроль сепаратистов перешли государственные и коммунальные предприятия региона - местные рынки, государственные шахты, энерго- и теплоснабжающие организации, а также топливный бизнес и банковские учреждения Игоря Коломойского, местный филиал оператора связи "Киевстар".

В течение 2015-2016 годов "национализация" носила эпизодический характер: например, осенью 2016 года "временная администрация" была введена на заводе "Стальканат-Силур" в Харцызске.

Однако, по словам совладельца ИСД Сергея Таруты, власти самопровозглашенных республик до последнего времени не посягали на предприятия, которые в 2014- 2015 годах перерегистрировались на Украине и платили налоги в госбюджет. "В экономической подгруппе Минска есть список таких предприятий. На каждой ее встрече проговариваются условия их работы. Если сепаратисты мешают, то сразу же идет реакция, и сепаратисты получают по голове из Кремля", - отметил он в интервью изданию "РБК-Украина".

Однако в начале февраля этого года "народные советы" так называемых ДНР и ЛНР одновременно приняли законопроекты, в которых, по сути, выдвинули ультиматум местным предприятиям, работающим по украинским законам: или те платят налоги самопровозглашенной власти, или пусть готовятся к приходу "временных администраций", то есть фактически к захвату.

Блокада как повод

Срок ультиматума истекал 31 марта. Руководство СКМ и ИСД почти сразу заявило, что не примет условия сепаратистов и продолжит работать по украинским законам. "Мы сначала не воспринимали эту угрозу всерьез, - рассказал DW топ-менеджер одного из предприятий "Метинвеста" на подконтрольной правительству территории. - Гораздо больше нас волновала эта блокада, которая нарушала наши технологические циклы". (Железнодорожная блокада неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей группой ветеранов АТО с целью вынудить власти в Киеве прекратить поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР - Ред.).

Именно из-за блокады, по словам руководства, "Метинвест" был вынужден остановить работу Енакиевского металлургического завода и шахт "Краснодонугля", а ИСД - металлургического и коксохимического заводов в Алчевске.

Но блокада повлияла и на планы сепаратистов. 27 февраля лидеры ДНР и ЛНР выступили с заявлением, в котором призвали украинское правительство до 1 марта снять транспортную блокаду "республик", угрожая "национализацией" украинских предприятий и прекращением поставок угля на подконтрольные территории.

Переориентация на Россию или коллапс?

По данным Службы безопасности Украины, предприятия, расположенные на неподконтрольных территориях, в 2016 году уплатили в украинский бюджет около 32 млрд гривен налогов. Такая сумма является крайне чувствительной для бюджетов ДНР и ЛНР, почти полностью зависящих от российских дотаций, которые в последнее время сокращаются.

Однако для того, чтобы платить налоги, предприятия должны работать и реализовывать продукцию. Руководство сепаратистов обещает переориентировать их на российские рынки сбыта - в краткосрочной перспективе это поможет преодолеть негативные последствия блокады, а в долгосрочной - ослабить украинскую экономику, лишив энергоносителей и сырья.

Однако, по мнению председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, планы сепаратистов связанны с коррупционными схемами обхода блокады. "Руда, антрацит и коксующийся уголь будут снова вывозиться в Ростов или Таганрог, а оттуда морем завозиться в Мариуполь под видом российской или вообще южноафриканской продукции, как уже было в 2015 году. Опять на этом кто-то заработает", - прогнозирует он.

О необходимости переориентации на российский кокс из-за блокады уже говорили в "Метинвесте", отмечая при этом резкий рост цен на российское сырье. По оценкам президента отраслевого объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, потери украинской промышленности от прекращения поставок сырья из неподконтрольных Киеву областей в 2017 году могут составить 3,5 млрд долларов.

По мнению Михаила Волынца, администрации "внешнего упраления" сепаратистов не смогут управлять металлургическими и энергетическими предприятиями региона длительное время - из-за нехватки квалифицированных кадров и юридических претензий со стороны бывших владельцев. Такого же мнения придерживается и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, прогнозируя, что национализированные заводы просто "порежут на металлолом".

Однако топ-менеджмент предприятий "Метинвеста" опасается планов сепаратистов. "Уже несколько недель "на той стороне" обсуждают план по созданию на базе предприятий ДТЭК, "Метинвест " и ИСД единого холдинга "Метэнерго", которым будут заниматься люди из российского правительства. Но мы так и не уверены - реальные это планы или элемент шантажа", - добавил собеседник DW в одной из компаний холдинга.

Europe.newsru.uahttp://rus.europe.newsru.ua/article/37771726