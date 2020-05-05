Кількість безробітних в Україні зросла майже на 50% - Центр зайнятості

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні станом на початок травня становить 456,8 тис. осіб, що на 48% більше, ніж в травні 2019 року. Про це повідомляє пресслужба Державного центру зайнятості.

"Станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 456,8 тис осіб, що майже на 148,5 тис, або 48%, більше, ніж за станом на відповідну дату минулого року. 4 травня 2019 кількість безробітних становила 308,3 тис", - йдеться в повідомленні Держцентру зайнятості.Відзначається, що з моменту введення карантину 12 березня статус безробітних отримали майже 156 тис громадян.

При цьому через економічного спаду кількість вакансій станом на початок травня впало майже на 60% в порівнянні з травнем минулого року і становить 53 тисячі.

На даний момент в службі зайнятості зафіксували попит на працівників в сферах: сільського та лісового господарства; торгівлі та послуг; логістики (Кур'єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник- пакувальник, завідувач складом); охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (Медичні сестри, соціальні працівники); забезпечення правопорядку (Охоронець, сторож).

Також є вакансії для бухгалтерів, фахівців, обліковців, лікарів, і кваліфікованих робітників - електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів.

В квітні кількість безробітних в Україні зросла на 1,3 млн чоловік за даними Торгово-промислової палати.