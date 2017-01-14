К весне курс доллара достигнет отметки в 30 гривен - эксперт

В январе курс доллара будет составлять 28- 29 гривен, но у же к весне достигнет 30 гривен.

Об этом в комментарии Голос UA сообщил экономический и политический эксперт Всеволод Степанюк.

"Курс доллара вышел за показатели, которые были заложены в бюджет на 2017 год. Поэтому Нацбанк своей политикой провалил бюджет 2017 года. Основная задача НБУ торгитирование инфляции, но НБУ просто не выполнил возложенных на него функций. Естественно, что обвал курса гривны негативно влияет на инфляцию. Посмотрим как будет развиваться ситуация дальше. Ведь условия, для дальнейшего обесценивая гривны существуют. Но то, что гривна обесценивается скачками - вина НБУ. Поэтому вполне возможно, что к весне один доллар будет стоить 30 гривен",- сказал В. Степанюк.

Эксперт отмечает, что возможно гривна укрепится, когда экспортеры начнут продавать свою выручку.

"Гривна должна укрепиться, когда экспортеры начнут продавать свою выручку. Особенно аграрные экспортеры для проведения подготовки к посевному сезону. Но все будет завесить от действий Нацбанка. Ведь мы уже много раз видели, что были тенденции к укреплению Нацвалюты, но НБУ этого не допускал, скупая излишек гривны на межбанке",- сказал В. Степанюк.

По словам эксперта, нынешнее повышение курса доллара не сильно повлияет на наполнение госбюджета от продажи долларов, которые приходят по кредитным и гранатовым программам.

"Скачек курса доллара связан с небольшим дисбалансом превышения спроса на межбанке над предложением. Скорее всего, повышение курса доллара - спекулятивные процессы, кто-то хочет заработать на продаже долларов по более высокому курсу. То есть некоторые экспортеры, просто продают свои доллары в конце месяца. То, что Нацбанк целую неделю на это смотрел и никаких не реагировал, вызывает очень большие вопросы. Ведь были нужны совсем небольшие интервенции, чтобы не допустить падения гривны",- уточнил В. Степанюк.

Также эксперт отмечает, что возможно на рост курса доллара повлияла отмена 2% пенсионного сбора.

" Отмена 2% пенсионного сбора - глупость, которая с одной стороны уменьшила поступления в пенсионный фонд. С другой стороны увеличила спрос на валюту. Ведь из экономической теории известно, что если вы что-то облагаете налогом, то вы на это уменьшаете спрос , а если освобождаете от налога, то спрос вырастет. Но основные факторы, которые поспособствовали росту курсу валют - спекуляция на рынке валют с целью заработать и экономические факторы, которые ухудшаются и влияют на ослабление гривни. В частности уменьшение экспорта, уменьшение предложения валюты рынке, уменьшение поступлений валюты в страну, а также ухудшение экономических показателей",- резюмировал В. Степанюк.