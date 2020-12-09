Кабінет міністрів дозволив приватизувати 16 підприємств "Укроборонпрому"

Уряд погодив передачу Фонду державного майна для подальшої приватизації 16 підприємств державного концерну "Укроборонпром", серед яких -Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут. Відповідне рішення міністри затвердили під час засідання у середу, 9 грудня.

Крім приватизації низки підприємств, уряд також передав Міністерству оборони державне підприємство "Українська авіаційна транспортна компанія". Крім того, LB.ua із посиланням на проект постанови зазначає, що київський науково-дослідний інститут "Квант" та херсонський завод "Судмаш") передаються в управління державі.

У проекті постанови йдеться, що усі зазначені за перше півріччя 2020 року підприємства зазнали збитків на суму 14,9 млн грн, а заборгованість із виплати зарплати станом на 1 липня 2020 року становила близько 7,6 млн грн.

До слова, Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут - підприємство оборонно-промислового комплексу України, розташоване у Франківському районі Львова. Це підприємство розробляє радіолокаційну техніку та радіотехнічні системи, а також інформаційно-керуючі системи для наземних транспортних засобів та бронетехніки. У 2015 році увійшов до переліку підприємств, які мають стратегічні значення для економіки і безпеки держави.

Нагадаємо, що 3 грудня новий генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв відразу після призначення на посаду повідомив, що наступного року концерн буде ліквідовано. Замість них, за його словами, створять нові холдинги.

5 грудня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів, що із понад близько 40 підприємст зі 100, які наразі входять до "Укроборонпрому" перевудуть до Фонду державного майна. Він пояснив, що ця група підприємств не маює стосунку до оборонної промисловості, державного оборонного замовлення, однак маює серйозні активи.