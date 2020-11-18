Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо накопичувальної професійної пенсійної системи.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, рішення прийнято на засіданні уряду у середу.

"Що ми пропонуємо в законопроєкті. Перше: для працівників, які зараз працюють у шкідливих та важких умовах, не будуть змінені фактично ні правила, ні умови призначення такої пільгової дострокової пенсії. Ми змінюємо лише механізми. Тобто, відшкодування пільгових пенсій буде замінено на фінансування таких пенсій через сплату підвищеної ставки Єдиного внеску", - розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона зауважила, що за рахунок цих коштів покриватимуться видатки для виплати поточних пільгових пенсій і будуть запроваджені механізми дострокової накопичувальної пенсії для майбутніх пенсіонерів.

Вона нагадала, що 17 років назад Верховна Рада схвалила базові закони щодо запровадження в Україні європейської моделі пенсійного забезпечення шляхом впровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення. Одним із напрямів цієї реформи було змінити механізми фінансування виплати пенсій за віком, що призначається для людей, які працюють на шкідливих і важких роботах.

"15 років пенсіонерам, яким призначено такі пільгові дострокові пенсії, ми фактично виплачуємо за рахунок держави. Тобто роботодавці так, як це передбачено законом, фактично їх не відшкодовують. З 10 підприємств 8 не відшкодовують, а це 200 тисяч наших пенсіонерів", - наголосила міністр.

За словами Лазебної, заборгованість підприємств щодо відшкодування Пенсійному фонду витрат на виплату дострокової пенсії зросла з 1 млрд грн у 2008 році до 15 млрд грн станом на жовтень 2020 року.



