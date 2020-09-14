Кабінет Міністрів схвалив проект Держбюджету на 2021 рік

Кабінет Міністрів схвалив проект Державного бюджету на 2021 рік. Відповідне рішення прийнято на засіданні Уряду 14 вересня.

"Сьогодні Уряд подасть проект Держбюджету на 2021 рік до Верховної Ради.

Проект основного фінансового документа країни є збалансованим та відповідає конкретним викликам сьогодення.

Основна увага: підтримка громадян та бізнесу, новий поштовх розвитку регіонів, продовження оновлення інфраструктури.

В проекті бюджету збільшені як соціальна складова, так і видатки розвитку.

Уряд розраховує на конструктивну співпрацю з Парламентом та оперативне прийняття цього документа", - зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Проект бюджету-2021 є реалістичним та збалансованим, ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який було ухвалено Урядом у липні цього року. По суті це бюджет можливостей для розвитку економіки та підтримки наших громадян і бізнесу в умовах "перезапуску" економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби", - прокоментував Міністр фінансів Сергій Марченко.

Fin.Org.UA за інформацією КМУ