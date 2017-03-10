Кабинет Министров отменил около 100 различных актов, которые мешали ведению бизнеса

Кабинет Министров Украины на заседании сегодня, 10 марта, принял решение об отмене около 100 нормативно-правовых актов, которые на сегодняшний день не имеют законодательных оснований и мешают ведению бизнеса в Украине.

В течение 2 месяцев министерства и другие органы могут обосновать возобновление действия этих нормативно-правовых актов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что в течение последних дней провел ряд встреч с представителями украинского и иностранного бизнеса.

"Все говорят о том, что нелепые регуляции сдерживают экономический рост и замедляют инвестирование в Украину. Это означает, что должный климат в разных сферах пока еще не создан", - отметил он.

Вместе с тем представители бизнеса отмечают положительные последствия определенных шагов, которые сделало правительство.

Так, в конце 2016 года правительство в рамках "дерегуляционного дня" отменило более трехсот постановлений и нормативных актов, ограничивающих деятельность бизнеса в Украине.

"Специалисты подсчитали, что 367 актов - это 3 тыс. страниц различных регуляций и требований, которые должен выполнить украинский бизнес, бизнес, который работает в Украине. Представьте, сколько надо потратить времени, чтобы их прочитать, потом их выполнить, еще и не ошибиться. Потому что каждая ошибка может быть неприятной с точки зрения штрафных санкций", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Он отметил, что после отмены регуляторных актов был определен период, в течение которого министерства и заинтересованные органы могут выступить за возобновление их действия. "Ни одно обращение на возвращение не поступило", - сказал глава правительства.

Развитие национальной экономики является одним из важнейших приоритетов Правительства, подчеркнул премьер-министр.

"Наша задача в тот момент, когда есть много людей, которые хотят блокировать наше экономическое развитие, блокировать экономически нашу страну, уничтожать ее извне и изнутри, работать еще более качественно для того, чтобы удержать экономический рост", - подчеркнул он.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.