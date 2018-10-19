Кабинет министров собрался на экстренное заседание

Кабинет министров Украины проведет экстренное заседание в пятницу, 19 октября. На заседании собираются обсудить повышение цены на газ.

Такую информацию распространило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве. По их словам, заседание касается цены на газ и началось в 16.00.

На вопрос о том, собирается ли премьер-министр Владимир Гройсман выносить вопрос о повышении цены на газ, один из собеседников издания сказал: "никто этого не знает".

Вместе с тем, другие источники издания и в правительстве, и в парламенте утверждают, что цены на газ могут поднять на 23%. На сайте правительства сообщений о заседании нет.

''Будут затягивать'': озвучен прогноз по срокам подорожания газа в Украине

Ранее стало известно, что подорожание стоимости газа в Украине, которое было запланировано на 18 октября, откладывается из-за продления действия специальных обязательств для "Нафтогаза Украины".

В случае, если стоимость газа в Украине повысили бы согласно импортному паритету, один кубометр мог подорожать с 6,9 до более 11 грн.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 отказалась исполнять требование.

На сегодняшний день вопрос цен на газ для населения является одним из ключевых для возобновления финансирования со стороны МВФ.