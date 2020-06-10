Кабмін до кінця тижня готовий представити Раді оновлену програму

Кабінет міністрів готовий представити Верховній раді оновлену Програму діяльності уряду цього тижня.

Про це повідомили в Офісі президента за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з урядовцями та народними депутатами.

"Як поінформував прем'єр-міністр, уряд уважно опрацював усі конструктивні пропозиції та готовий цього тижня представити парламенту оновлену Програму дій уряду 2.0, - заявив Зеленський, нагадавши, що перший варіант був забракований, в тому числі нардепами від Слуги народу.

Прем'єр Денис Шмигаль проінформував, що Програму дій уряду 2.0 винесуть на голосування у Раді 18-19 червня.

"Це структурний документ, який складається з двох розділів. Перший - це антикризовий розділ. Другий - довгострокові пріоритети діяльності уряду, - додав Шмигаль.

Як відомо, Верховна рада відправила на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів України.

Раніше, виступаючи з трибуни ВР очільник Кабміну Денис Шмигаль закликав нардепів відправити програму на доопрацювання.