Кабмін дозволив передачу сільгоспземель у комунальну власність

Кабінет Міністрів дозволив передачу з 17 листопада 2020 року земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність.

Відповідне доручення Держслужбі з питань геодезії, картографії та кадастру уряд зробив постановою No1113 від 16 листопада. Також Держгеокадастр повинен прискорити інвентаризацію сільгоспземель держвласності.

Якщо органи місцевого самоврядування відмовлятимуться приймати земділянки, відомство повинно буде вжити заходів щодо включення їх до переліку для виставлення на торги. При цьому уряд рекомендує місцевій владі все ж таки оформити такі держземлі в комунальну власність.

Держгеокадастру також доручено забезпечити передачу в комунальну власність сільськогосподарських земельних ділянок, що виставляються на торги, після оприлюднення результатів торгів і укладення договорів оренди (емфітевзису).

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Кабмін доручив забезпечити супровід законопроєктів про фінансову підтримку фермерських господарств, вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, встановлення прозорої процедури електронних земельних аукціонів, а також вжити заходів для прискорення створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних.

Міністерство розвитку громад і територій, Міністерство юстиції, Мінекономіки та Держгеокадастр також будуть повинні відпрацювати питання активізації оформлення територіальними громадами права власності на сільгоспземлі, передані з держвласності.