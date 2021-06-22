Кабмін ініціює перезапуск корпоративної реформи, - Шмигаль

Кабінет міністрів України ініціює перезапуск корпоративної реформи. Вже почався діалог з мжуднародними партнерами.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

"Корпоративна реформа - дуже важлива для тих компаній, які не можуть бути приватизовані і залишаються у власності держави. У деяких компаніях реформа призвела до позитивних результатів, а в деяких поки ще немає. Тому це є пріоритетом, і ми будемо продовжувати реформу корпоративного управління", - заявив він на онлайн-заході "Інвестиційний клімат в постпандемічній Україні".

За його словами, уряд почав діалог про фактичний перезапуск реформи, який проходить у співпраці з міжнародними партнерами.

Зазначимо, одним з ударів по корпоративній реформі стало скандальне призначення Юрія Вітренка новим головою правління НАК "Нафтогаз України", оскільки воно стало можливим тільки після рішення уряду відсторонити наглядову раду заради кадрового питання.

В травні Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що звільнення тодішнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і відсторонення наглядової ради не вплинули на переговори з міжнародними партнерами.

