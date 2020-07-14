Кабмін наступного тижня розгляне питання продовження карантину в Україні

У вівторок, 21 липня, заплановане засідання Кабінету міністрів України, на якому розглянуть питання щодо продовження карантину в країні. Про це журналісту УНН повідомила радниця головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка Марія Іваник.

"Наступного тижня, у вівторок, буде засідання Кабміну, на якому буде розглядатися питання щодо продовження карантину, умови, які будуть, робота стадіонів. Усі ці питання розглядатимуться наступного тижня. Наразі карантин триває до 31 липня", - сказала Іваник.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що після 31 липня карантин може бути продовжений ще на 2 тижні - до 14 серпня.