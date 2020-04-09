Кабмін і НБУ представили Зеленському дві антикризові програми для бізнесу

Уряд і Національний банк розробили перші дві програми швидкої кредитної підтримки малого бізнесу, які представили сьогодні президентові України. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що швидкою допомогою стане переформатування програми "5-7-9" для її ефективності в карантинних умовах. Зокрема, за його словами, вона буде значно спрощена і спрямована на рефінансування існуючих кредитів.

Друга програма створюється з нуля, зараз вона на стадії фіналізації.

У повідомленні наголошується, що обидві програми передбачатимуть умови збереження бізнесами майже всього фонду оплати праці та кількості найнятих працівників і спрямовані на мінімізацію безробіття та створення умов для швидкого перезапуску економіки після завершення карантину.

"За допомогою цих програм ми збережемо робочі місця, а також певну частину сплати податків", - підкреслив Володимир Зеленський.

Прем'єр повідомив, що впровадження програм почнеться відразу після їх фіналізації. В уряді розраховують, що першу підтримку можна буде почати надавати найближчим часом.

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Також повідомляється, що додатково ведеться робота над програмами для нових підприємців і середнього бізнесу.

6 квітня президент Зеленський провів зустріч із представниками уряду, НБУ та банківського сектору й ініціював створення нових фінансових інструментів для підтримки малого та середнього бізнесу на час епідемії COVID-19. Кабінет міністрів разом із Національним банком допрацьовують держпрограму "Доступні кредити 5-7-9%", щоб розширити її дію на той бізнес, який вже має кредити.

У Мінекономіки заявляли, що уряд планує реанімувати економіку через локалізацію в держзакупівлях, підтримку аграрного сектору й експорту.