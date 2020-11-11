Кабмін обіцяє підтримку бізнесу під час посиленого карантину вихідного дня

Кабінет міністрів буде підтримувати підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. Зокрема передбачається низка програм підтримки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

За його словами, 11 листопада на засіданні уряд будуть розглянуті зміни до постанови No641, які передбачають посилений карантин вихідного дня.

Для підтримки бізнесу Кабмін готовий відновити та розширити такі програми підтримки:

- компенсація частини зарплат робітників у зв'язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць;

- виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року;

- разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовується механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв'язку з карантином вихідного дня.

Шмигаль переконує, що уряд після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки та не допустить перевантаження медичної системи.