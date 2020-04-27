Кабмін обіцяє цього тижня деталізувати план виходу України з карантину

Кабінет Міністрів України планує протягом тижня представити деталізований план поетапного виходу з карантину.

Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція "Слуга народу") в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього тижня від Кабінету міністрів заплановано дати більш розширену інформацію щодо тих п'яти етапів, які вже було анонсовано, тому що та інфографіка і та коротка інформація, що вже була дана, - це тільки, можна сказати, драфт, такі напрацювання, які зараз деталізуються і, за планами, найближчим часом мали би буди більш ширше представлення для журналістів і громадськості. Тобто щодо кожного етапу з боку виконавчої влади, міністерств готується зараз детальніше пояснення", - зазначив Мокан.

При цьому він підкреслив, що поетапний вихід із карантину залежатиме передусім від ситуації із рівнем захворюваності та смертності від коронавірусної хвороби.

"Тобто статистика буде тією величиною, яка визначатиме швидкість виходу з карантину. По-друге, дійсно поетапний вихід із карантину не означає, що засоби індивідуального захисту не потрібно буде носити, не зберігати соціальну дистанцію та не адаптовувати під такі превентивні заходи діяльність установ і заходів. Але економічна активність диктує свої правила і те, що держава зобов'язана забезпечувати баланс між карантином і збереженням здоров'я населення та відновлення економічної та ділової активності в суспільстві", - уточнив Мокан.

Окрім того, представник уряду в парламенті додав, що наразі на особливому контролі перебуває питання щодо функціонування ринків, зокрема в сільській місцевості.

"Розглядається можливість це питання врегулювати. Чи вдасться їх роботу відновити найближчим часом, я не можу сказати. Але це одне з першочергових питань у контексті пом'якшення карантину. Але буде жорстко контролюватися дотримання всіх протиепідеміологічних і санітарних норм, тому що власне, ринки вже відкривали і закрили з причини недотримання цих норм", - зазначив Мокан.

Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з п'яти етапів. Стартова точка реалізації цього плану, за його словами, може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації, а кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.

Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19, за добу 392 нових.