Кабмін оприлюднив постанову про карантин вихідного дня

Постанова про запровадження карантину вихідного дня і загального карантину з'явилася на сайті Кабінету міністрів України.

У будні дні по всій Україні діятимуть обмеження, які запроваджували для помаранчевої зони карантину:

заборона надання послуг громадського харчування з 22:00 до 7:00 (окрім як навинос); заборона діяльності суб'єктів, що надають послуги розміщення, крім готелів і закладів, що надають соціальні послуги; заборона роботи всіх розважальних закладів, дискотек і т. д.; заборона перевезення пасажирів в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння в транспортному засобі; заборона заходів за участю понад 20 осіб (крім окремих заходів без глядачів) заборона діяльності кінотеатрів і театрів із заповненою понад 50% місць; заборона навчання в групах понад 20 осіб, або в разі якщо на самоізоляції перебувають понад 50%; заборона роботи спортзалів і фітнесзалов, якщо неможливо забезпечити кількість відвідувачів в залі з розрахунку одна людина на 20 квадратних метрів; заборона розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування на відстані менше 2 м між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше чотирьох за столом без урахування дітей у віці до 18 років; відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися по ньому з одягненими засобами індивідуального захисту, які прикривають рот і ніс.

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З 10:00 до 12:00 запроваджують пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів.Карантин вихідного дня в Україні - що потрібно знати почнеться 14-15 листопада, буде діяти з 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка.

Заборонено:

проведення масових, культурних, релігійних, концертних заходів за участю понад 20 осіб; прийом відвідувачів закладами громадського харчування, але з можливістю роботи навинос; робота торгових центрів та інших; розважальних закладів; робота фітнес-центрів і басейнів; робота установ культури за винятком суб'єктів господарювання, які займаються кіновиробництвом; робота суб'єктів господарської діяльності та побутового обслуговування.

Дозволено: робота продуктових магазинів, аптек, заправок (без зон харчування), ветеринарних аптек; робота закладів торгівлі, 60% площі яких займають продуктові магазини; надання фінансових послуг, діяльність фінансових установ, діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей; робота операторів поштового зв'язку; діяльність по ремонту та техобслуговування транспорту; діяльність з техобслуговування реєстраторів, розрахункових операцій, діяльність по ремонту комп'ютерів, побутових виробів, предметів особистого вжитку.