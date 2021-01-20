Кабмін передав "Укренерго", "Енергоатомом", "Магістральні газопроводи України" та "Оператора ринку" в управляння Міненерго

За дорученням президента України управління над "Енергоатомом", "Укргідроенерго", Нижньодністровською ГЕС та трьома теплоелектроцентралями переходять безпосередньо до Кабміну. Таке рішення на засіданні у середу, 20 січня, підтримав уряд.

Зазначимо, що рішення стосується виконання Третього енергопакета ЄС у частині розмежування операторів системи передачі, виробників та постачальників електричної енергії.

Крім того, Мінекономіки, Міненерго та Мінфін повинні розробити рішення про передачу в управління Міненерго державних компаній "Укренерго", "Магістральні газопроводи України" та ДП "Оператор ринку".

Новий т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко вважає за доцільне передати держпакет акцій "Укртранснафти" від "Нафтогазу" в управління Міненерго. Однак заступник гендиректора "Укртранснафти" Андрій Пасишник розкритикували цю пропозицію. В "Укртранснафті" попередили про збитки в разі передачі акцій в Міненерго.