Кабмін планує виділити 5 мільйонів територіям, які постраждали від збройного конфлікту

Кабінет Міністрів розгляне проєкт розпорядження про затвердження розподілу 5 мільйонів гривень субвенції з Держбюджету місцевим бюджетам для підтримки територій, які постраждали від збройного конфлікту на сході України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у порядку денному засідання на 5 серпня, опублікованому на Урядовому порталі.

Також урядовці розглянуть проєкти розпоряджень щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення першочергових (невідкладних) заходів з ліквідації наслідків повеней, які були у червні на території Тернопільської області; щодо заходів з відзначення у 2020 році Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Крім того, представники Кабміну планують ухвалити проєкти постанов щодо виходу з Угоди про співробітництво прикордонних військ держав - учасниць СНД з питань науково-дослідної діяльності; про затвердження Порядку перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезення їх за межі митної території; щодо внесення змін до Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів.

У середу на засіданні уряду також розглянуть проєкт рішення щодо внесення змін до положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії та низку інших питань.