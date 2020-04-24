Кабмін представив план виходу з карантину

Кабінет Міністрів презентував план виходу з карантину, який був введений через пандемію коронавірусу.
План складається з п'яти етапів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram-каналі.
"Стартова точка реалізації цього плану може наступити 11 травня під час умови сприятливої епідемічної ситуації. Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання", - зазначив він.
Прем'єр упевнений, що урядова дорожня карта виходу з карантину дозволить зберегти життя українців і одночасно поступово відновити економічну стабільність.
Перший етап виходу з карантину можливий, якщо протягом 10 днів співвідношення нових випадків серед всіх протестованих не змінюється або щоденна різниця серед нових випадків в межах 5%.
Тоді знімаються обмеження, що стосуються:
- парків, скверів, зон відпочинку, прибережних зон, крім дитячих майданчиків;
- частини об'єктів індустрії краси,
- тренувань з командних видів спорту,
- оптової та роздрібної торгівлі непродовольчих товарів,
- кав'ярень (робота на винос),
- автомийок, веломагазинів, велопрокатів,
- нотаріусів, адвокатів, аудиторів.
Другий етап можливий, якщо протягом 10 днів знижується кількість нових інфікованих і збільшується кількість тих, що одужали.
Тоді в Кабміні дозволять:
- відновити в школах навчання для випускників,
- закладам харчування працювати на винос,
- працювати кінотеатрам під відкритим небом,
- відкрити спортивні зали, готелі,
- відновити спортивні змагання за участю 50 осіб і без глядачів.
Третій етап можливий за умови, якщо протягом 10 днів кількість тих, що видужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків, а в медустановах зайняті пацієнтами з COVID-19 менше, ніж на 10%.
Тоді відкриють:
- спортивні та дитячі майданчики,
- окремі навчальні заклади,
- метрополітен для спец. перевезень,
- міжміське транспортне сполучення в межах області,
- ТРЦ, але без розважальних і дитячих зон,
- театри, кінотеатри, хостели, санаторії, бази відпочинку,
- харчування для відвідувачів.
Четвертий етап - якщо протягом 10 днів кількість нових, не пов'язаних між собою випадків, щодня менша ніж 5 на область.
Тоді знімуть обмеження з:
- роботи метрополітену і всього наземного транспорту,
- торгово-розважальних комплексів,
- спортивних і фітнес залів,
- закладів харчування, культури і освіти,
- дозволять надавати планову медичну і стоматологічну допомогу.
П'ятий етап - якщо будуть фіксуватися поодинокі випадки, пов'язані з завезенням хвороби з-за кордону. Тоді скасують всі обмеження, крім встановлених місцевою владою на окремих територіях.
Кабмін продовжив карантин до 11 травня, оскільки пік коронавірусу очікується 3-8 травня.