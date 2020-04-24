Кабмін представив план виходу з карантину

Кабінет Міністрів презентував план виходу з карантину, який був введений через пандемію коронавірусу.

План складається з п'яти етапів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram-каналі.

"Стартова точка реалізації цього плану може наступити 11 травня під час умови сприятливої епідемічної ситуації. Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання", - зазначив він.

Прем'єр упевнений, що урядова дорожня карта виходу з карантину дозволить зберегти життя українців і одночасно поступово відновити економічну стабільність.

Перший етап виходу з карантину можливий, якщо протягом 10 днів співвідношення нових випадків серед всіх протестованих не змінюється або щоденна різниця серед нових випадків в межах 5%.

Тоді знімаються обмеження, що стосуються:

- парків, скверів, зон відпочинку, прибережних зон, крім дитячих майданчиків;

- частини об'єктів індустрії краси,

- тренувань з командних видів спорту,

- оптової та роздрібної торгівлі непродовольчих товарів,

- кав'ярень (робота на винос),

- автомийок, веломагазинів, велопрокатів,

- нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Другий етап можливий, якщо протягом 10 днів знижується кількість нових інфікованих і збільшується кількість тих, що одужали.

Тоді в Кабміні дозволять:

- відновити в школах навчання для випускників,

- закладам харчування працювати на винос,

- працювати кінотеатрам під відкритим небом,

- відкрити спортивні зали, готелі,

- відновити спортивні змагання за участю 50 осіб і без глядачів.

Третій етап можливий за умови, якщо протягом 10 днів кількість тих, що видужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків, а в медустановах зайняті пацієнтами з COVID-19 менше, ніж на 10%.

Тоді відкриють:

- спортивні та дитячі майданчики,

- окремі навчальні заклади,

- метрополітен для спец. перевезень,

- міжміське транспортне сполучення в межах області,

- ТРЦ, але без розважальних і дитячих зон,

- театри, кінотеатри, хостели, санаторії, бази відпочинку,

- харчування для відвідувачів.

Четвертий етап - якщо протягом 10 днів кількість нових, не пов'язаних між собою випадків, щодня менша ніж 5 на область.

Тоді знімуть обмеження з:

- роботи метрополітену і всього наземного транспорту,

- торгово-розважальних комплексів,

- спортивних і фітнес залів,

- закладів харчування, культури і освіти,

- дозволять надавати планову медичну і стоматологічну допомогу.

П'ятий етап - якщо будуть фіксуватися поодинокі випадки, пов'язані з завезенням хвороби з-за кордону. Тоді скасують всі обмеження, крім встановлених місцевою владою на окремих територіях.

Кабмін продовжив карантин до 11 травня, оскільки пік коронавірусу очікується 3-8 травня.