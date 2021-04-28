Кабмін призначив Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення ухвалили 28 квітня.

Зазначається, що 28 квітня уряд провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України".

"Під час засідання розглянуто звіт про діяльність державної компанії НАК "Нафтогаз України" у 2020 році. Чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" у 2020 році становив 19 млрд грн. При цьому у затвердженому Кабінетом міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку. Відповідний фінансовий план був запропонований самим керівництвом НАК "Нафтогаз України" у грудні 2020 року. За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу Наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнано незадовільною", - підкреслюють в Кабміні.

На запитання ЗМІ про причини відставки Коболєв відповів: "Це мета. На 26.04.21 на рахунках групи еквівалент 57,2 млрд грн, в тому числі: 17 млрд грн, 1,2 млрд дол., 0,2 млрд євро. Не завантажені кредитні ліміти по групі: 6,6 млрд грн".

"Компанія відштовхнулася від дна і почала генерувати прибуток", - заявляв Коболєв на презентації результатів роботи компанії за 2020 рік.

Він зазначив, що за підсумками першого кварталу 2021 року "Нафтогаз" отримає чистий прибуток, однак відмовився його назвати через обмеження, пов'язані з можливим випуском єврооблігацій.

Нагадаємо, що уряд звільнив Коболєва з посади голови правління "Нафтогазу".