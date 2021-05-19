Кабмін продовжить роботу з наглядовою радою Нафтогазу до нового конкурсу - Шмигаль

Кабінет міністрів продовжить спільну роботу з членами наглядової ради НАК "Нафтогаз України" до проведення прозорого конкурсу з добору нових членів і голови правління компанії. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, на яке були запрошені члени наглядової ради Нафтогазу.

За словами прем'єра, уряд поліпшить роботу номінаційного комітету, відповідального за призначення членів незалежних наглядових рад.

"Зокрема, до складу комітету буде запрошений представник від наших міжнародних партнерів", - сказав Денис Шмигаль.

Він додав, що уряд розпочинає проведення повноцінної корпоративної реформи, в результаті якої будуть чітко позначені не тільки права та обов'язки, а й відповідальність за проведену роботу.

П'ять членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" готові прийняти пропозицію Кабінету міністрів і підписати контракти про роботу терміном ще на один рік, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням за заяву голови ради Клер Споттісвуд.

"Ми, всі п'ятеро, готові прийняти пропозицію про наше перепризначення терміном до одного року на умовах наших попередніх контрактів", - сказала вона під час засідання Кабінету міністрів України в середу.

Глава наглядової ради повідомила, що рада вважає за необхідне зберегти чинний склад правління "Нафтогазу", але відкрита до розгляду і затвердження інших кандидатур до правління.

28 квітня 2021 року Кабмін розпустив наглядову раду, звільнив главу правління Нафтогазу Андрія Коболєва і призначив на його місце в.о. глави Міненерго Юрія Вітренка. У НАК заявили, що прийняте рішення - юридична маніпуляція.

30 квітня члени наглядової ради Нафтогазу подали повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.

2 травня уряд закликав членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" залишитися на посадах до проведення конкурсу та обрання нового складу.