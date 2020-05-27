Кабмін розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля на два відомства

Кабінет Міністрів сьогодні, 27 травня, прийняв рішення про розділення Міністерства енергетики та захисту довкілля на два відомства.
Про це у Telegram повідомив народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
"Кабмін розділив Мінекоенерго. Тепер буде Міністерство енергетики України. І Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України", - написав він.
За словами т.в.о президента "Енергоатома" Петра Котіна, через обмеження уряду вироблення атомної енергії впало до історичного мінімуму.
Місяць тому повідомлялося, що Кабінет Міністрів виводить в резерв декілька енергоблоків АЕС і переводить на знижену потужність сім енергоблоків атомних електростанцій.
Прямий канал
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