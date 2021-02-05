Кабмін спрогнозував курс гривні на чотири роки

Мінекономіки опублікувало оптимістичний і песимістичний сценарії щодо курсу гривні до 2024 року.

У найближчі три роки курс долара в Україні не перевищить 30 гривень. Це випливає з прогнозу Кабміну про розвитку економіки.

Так, в 2024 році очікується поступове зростання середньої вартості долара до 28,8 грн/дол за оптимістичним сценарієм і до 29,7 грн/дол - за песимістичним.

У гіршому випадку, долар перевищить 30 грн в 2024 році, а в кращому - не буде більш як 29,2 грн.

"Значення курсу гривні до долара багато в чому залежить від ситуації з цінами на експортні та імпортні товари, а також від того, наскільки привабливою буде економіка України для іноземних інвесторів", - йдеться в прогнозі.

У МЕРТ вважають, що підтримають національну валюту в найближчому майбутньому іноземні інвестиції. Їхній приріст, залежно від сценарію в 2021 році, складе 0,5-2 млрд дол, а до 2024 року може досягти 5-5,5 млрд дол.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що протягом року курс гривні може коливатися в діапазоні до 10%.